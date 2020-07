Triatleta de 22 años se suicida tras maltrato físico y psicológico de sus entrenadores

La noticia que conmocionó al deporte este jueves llegó desde Corea del Sur, ya que la triatleta Choi Suk-hyeon, de 22 años de edad, terminó con su vida luego de sufrir abuso físico y verbal por parte del equipo que la entrenaba.

Al parecer la triatleta no pudo más con esta situación y sumado a las quejas y denuncias sin respuesta por parte de las autoridades deportivas del Comité Olímpico Surcoreano decidió quitarse la vida.

La información se difundió hoy, pero el deceso ocurrió la semana pasada en el dormitorio de su equipo, en la ciudad de Busan, del país antes mencionado. Aunque no se han detallado las condiciones en las que se encontró el cuerpo o el método con el que terminó con su vida, trascendió que un día antes de su muerte, la joven deportista, quien fuera medalla de bronce en categoría junior en los campeonatos asiáticos de triatlón en Taipei en 2015, le dirigió un mensaje en redes sociales a su mamá, a quien le pedía “revelar los pecados” de sus agresores. “He sido agredida de forma tan violenta… que lloro todos los días”, también escribió Choi Suk-hyeon en su diario días antes de su suicidio.

South Korean triathlete Choi Suk-hyeon took her own life after allegedly enduring years of abuse. She wrote in a journal she was "shedding tears every day". Local media say she kept recordings of abuse. YTN have tape of her being told to "clench her teeth" before a slap is heard.

— Laura Bicker (@BBCLBicker) July 2, 2020