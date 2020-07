Arrestan a hispano por golpear a bebé en la calle y enviarlo sangrando al hospital en Nueva York

Anthony González fue arrestado por supuestamente golpear al azar a un bebé dentro de su cochecito en el Alto Manhattan, dejándolo sangrando con una herida que necesitó sutura cerca del ojo derecho.

González, de 35 años, enfrenta cargos de agresión y posesión criminal de un arma, según la policía.

El comisionado de NYPD Dermot Shea había pedido ayuda en Twitter para ubicar al sospechoso.

Según la policía, el bebé iba dentro de su cochecito con su niñera cerca de la intersección de la calle 110 y Morningside Drive, el miércoles alrededor de las 9:35 a.m., cuando el asaltante llegó y lo golpeó en la cara usando un objeto desconocido. Y luego huyó.

El infante fue llevado al hospital y recibió seis puntos de sutura por una laceración sobre su ceja derecha, reportó Pix11.

ARRESTED!

Thanks to the hard work & dedication of @NYPDDetectives, who’re relentless in their investigations, the suspect wanted for this horrific crime against a defenseless child has been charged with felony assault.

As always, outstanding work by the men & women of the NYPD. https://t.co/qNkHU3G53w pic.twitter.com/qPsurbMQ7r

— Commissioner Shea (@NYPDShea) July 3, 2020