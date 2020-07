Ley revolucionaria: primera ciudad en EE.UU. que aprueba las relaciones amorosas múltiples

Somerville (Massachusetts) pasó a ser la primera ciudad del país en reconocer las relaciones “poliamorosas”, después de que el Concejo Municipal votó a favor de una nueva ordenanza de asociación doméstica el jueves pasado, en una reunión virtual.

El concejal independiente Lance Davis, quien apoyó la ordenanza, le dijo a CNN que cree que ésta es la primera ordenanza de este tipo en el país.

La ordenanza de asociación doméstica -no incluye el matrimonio con más de una persona- fue presentada recientemente al Concejo Municipal como un medio para ayudar a los residentes que no están casados ​​a visitar a sus parejas enfermas con coronavirus en el hospital, según Davis. Pero antes de la reunión del jueves pasado donde se iba a votar la ordenanza, el concejal JT Scott le sugirió incluir asociaciones de más de dos personas.

Davis recomendó ajustar la ordenanza para que los amantes no tuvieran que vivir juntos o informar a la ciudad sobre el cambio de dirección.

El alcalde Joseph Curtatone (D) firmó la ordenanza, según Davis. Pero su oficina no respondió de inmediato una solicitud de comentarios.

Massachusetts se convirtió en el primer estado de EE.UU. en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo en 2004.

Davis dice que todos los comentarios que recibió de esta ordenanza han sido positivos y que espera que otros estados sigan su ejemplo.

“La gente vive en relaciones poliamorosas y así ha sido desde probablemente siempre. En este momento, nuestras leyes niegan su existencia y eso no me parece la forma correcta”, dijo Davis. “Esperemos que esto les brinde a las personas una base legal para debatir. Quizás otros sigan nuestro ejemplo”.

