AMLO se realizará prueba de COVID-19 antes de su reunión con Trump

El mandatario mexicano aseguró que hasta el momento no ha presentado ningún síntoma de COVID-19

MÉXICO – El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador aseguró que se realizará la prueba del COVID-19 antes de su viaje a Estados Unidos, pese a que no ha tenido síntomas de la enfermedad.

Durante su conferencia matutina de este lunes, el mandatario mexicano señaló que salir de viaje sin realizarse la prueba de detección sería irresponsable.

“No tengo síntomas, no me ha dado calentura, no tengo cansancio o decaimientos, no tengo problemas de respiración, pero ahora que voy a salir me voy a hacer la prueba porque no puedo ir enfermo, sería irresponsable”, aseveró el presidente López Obrador.

En diversas ocasiones se le ha visto al mandatario acudir a eventos públicos sin usar mascarillas de boca y nariz. Asimismo, algunos funcionarios mexicanos de alto nivel y que tienen contacto directo con el presidente López Obrador han dado positivo en coronavirus, por lo que se le ha tenido que aislar.

El último de los casos se trató del secretario de Hacienda, Arturo Herrera.

Este martes, AMLO viajará a la ciudad de Washington para reunirse con el presidente Donald Trump tras la implementación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte “T-MEC”.

Andrés Manuel López Obrador confirmó este lunes que le viaje a EE.UU. lo realizará en un vuelo comercial, por lo que señaló de ser necesario se realizará otra prueba a su llegada a la capital estadounidense.

“No hay necesidad de usar un avión particular para este viaje, lo haremos en un avión comercial, vuelan a cualquier parte del mundo”, afirmó.

El mandatario mexicano ha dicho que sólo en casos de emergencia usaría aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana o la Marina.