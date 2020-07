Del 1 al 12: ¿Qué tan afortunado es tu signo zodiacal en el amor?

Unos lo viven de manera intensa y otros son más distantes. Si te preguntas de qué depende, los astros tienen la respuesta

La astrología dice que para tener fortuna en el amor no depende solo de la belleza externa, aunque sí es un factor importante para algunas personas, no define tu suerte. También juega un rol destacado la forma en que vivimos el romance y ese comportamiento se encuentra en nuestra personalidad.

Triunfar en el amor significa que, cuando tienes pareja, luchas para que ambos sean felices y disfruten cada momento juntos a pesar de los problemas que se pudiesen presentar en la relación.

Hay signos que viven el amor intensamente, demuestran sus sentimientos sin pena y dan todo por su pareja, mientras que otros son más fríos, distantes y prefieren cerrar su corazón. ¿Cuáles son los que tienen mayor éxito? En este ranking de los signos más afortunados en el amor lo descubrirás.

1. Piscis

Ocupa el primer sitio por una razón: va con el corazón por delante en lo que sea que haga, principalmente, si se trata de amor. Es el signo más romántico del Zodiaco, ama con intensidad y no le da miedo enseñar sus sentimientos. Su encanto emocional logra atraer a más parejas y con cada una disfruta como si fuera la última.

2. Escorpión

En la mayoría de los aspectos de su vida es intenso, el amor no es la excepción. Ganarse su confianza no es tarea fácil, pero cuando se logra, cae perdidamente enamorado y ama con locura, se esfuerza y no hay imposibles.

3. Cáncer

Siempre consigue a la persona que desea porque se le facilita percibir las emociones. No le cuesta mostrar afecto, sin embargo, ama con tal intensidad que podría lastimarse a sí mismo. Se enamora rápidamente y es muy pegajoso, lo que no es del agrado de todas sus parejas.

4. Sagitario

Este signo tiene un lado muy romántico escondido. Parecen desapegados, pero la realidad es que saben cómo meterse en el corazón de la persona que se enamoran. Actúa con cautela porque no desea salir lastimado y si considera que encontró a su alma gemela solo tendrá ojos para ella.

5. Libra

Necesita mucho amor y se esfuerza para conseguirlo. Tiene un gran corazón que es capaz de amar con intensidad y haría cualquier cosa para que se fijen en él. Al ser muy encantador suele conseguir a la persona que desea.

6. Leo

Es un signo muy apasionado que no le cuesta entregar su corazón a pesar de que lo haga con personas equivocadas. Su personalidad le permite levantarse rápido e intentarlo nuevamente.

7. Géminis

El problema de Géminis es que es muy difícil descifrar sus sentimientos. Cuando se enamora se convierte en una persona impulsiva, intensa y rebelde. Tiene una gran imaginación y podría pensar que su pareja lo traicionará, pero es tan encantador que se torna incomprensible.

8. Capricornio

Se caracteriza por ser frío y guardar su corazón bajo llave. Lo hace porque es muy cauteloso y prefiere evitar el amor para no sufrir una decepción. Únicamente se enamorará de una persona en la que confíe al 100 por ciento.

9. Acuario

Es un signo independiente que considera innecesario el cariño de otra persona para poder vivir plenamente. El amor es algo demasiado complejo para él y está acostumbrado a huir cuando siente que se está enamorando.

10. Aries

Piensa que no hay nadie digno de su corazón, por eso es muy difícil que encuentre a alguien con quien abrirse sentimentalmente. Su naturaleza es impulsiva y apasionada, pero no canaliza precisamente esas características al amor.

11. Virgo

El amor no es un tema prioritario en su vida, prefiere enfocarse en sí mismo y sus propios objetivos. Trabaja duro para lograr sus planes, propósitos y metas, si le queda tiempo pensará en darle oportunidad al amor.

12. Tauro

El que ocupe el último lugar no significa que sean los eternos solteros, de hecho es muy fácil enamorarse de un Tauro porque tienen un encanto natural. Sin embargo, nunca quieren reconocer sus sentimientos, se encierra en su terquedad y no desean mostrarse vulnerables. Este comportamiento los lleva a perder muchas oportunidades de amar y ser amados.

