Elon Musk presenta los Tesla shorts y se agotan

Si el Rey Midas tuviera una representación actual ésta debería ser la de Elon Musk porque no se cansa de convertir las cosas en oro, la más reciente fueron uno pantaloncillos cortos (shorts).

Musk lanzó los nuevos shorts con el logo de Tesla, que se pusieron a la venta el 5 de julio y se vendieron como pan caliente.

Limited edition short shorts now available at https://t.co/5EmNcTBvJv

— Elon Musk (@elonmusk) July 5, 2020