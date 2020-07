Héctor Sandarti estrena look para su regreso a Televisa

¿Te gusta cómo se ve?

A 20 días de su regreso a la televisión de la mano de Televisa, Héctor Sandarti comenzó con toda su propia reinvención. Sí el querido presentador y humorista estrenó look para conducir ‘Minuto Para Ganar’ desde este próximo 26 de julio a las 9 PM por el canal de las Estrellas.

El propio Sandarti nos compartió en exclusiva cómo será su nuevo guardarropas en donde lo veremos con trajes modernos y tennis.

“Regreso a mi casa, a Televisa, a mi fábrica de sueños… Esta casa que durante 25 años me dio vida, me dio proyección… Como dijo alguien por ahí vuelvo por la puerta grande, ‘Minuto para Ganar’ una versión VIP donde los concursantes son bien famosos y que van a representar a familias reales”, explicó en su momento Sandarti en un live que hizo a través de sus redes sociales.

Feliz con esta etapa que quizás no esperaba, porque no estaba en sus planes salir de ‘Un Nuevo Día’ y más sorpresivo aún encontrar trabajo tan rápido, disfruta el momento en lo que marcará no solo su regreso a Televisa, sino también al primero de los dos shows que conducirá dentro de la cadena.

Recordemos que, después de dos años como presentador de ‘Un Nuevo Día’, para lo que se había mudado tanto él como su familia a Miami, Sandarti recibió la noticia de que solo le que quedaba un día más en el programa matutino de Telemundo y que ese día podría utilizarlo para despedirse.

Pese a que ya ha pasado un mes, el público sigue reclamando lo que califican con una pésima decisión de Telemundo el sacar a Sandarti y exigen su regreso.