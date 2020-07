ICE ordena a estudiantes irse del país si no tienen clases presenciales o serán deportados

La oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que vigila el Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP, en inglés), anunció este lunes modificaciones que incluyen la petición a beneficiarios de visas F-1 y M-1 a salir del país si las instituciones académicas donde estudian ofrecen programas exclusivamente en línea.

“Los estudiantes no inmigrantes F-1 y M-1 que asisten a escuelas que operan completamente en línea no pueden tomar una curso completo en línea y permanecer en los Estados Unidos”, advierte la autoridad. “Los estudiantes activos actualmente en los Estados Unidos inscritos en dichos programas deben salir del país o tomar otras medidas, como transferirse a una escuela con instrucción en persona para permanecer en un estado legal”.

ICE advirtió a aquellos estudiantes que no obedezcan la medida enfrentarán procesos de deportación.

“Pueden enfrentar consecuencias de inmigración que incluyen, entre otras, el inicio de procedimientos de expulsión”, acota la dependencia. “Si los estudiantes se encuentran en esta situación, deben abandonar el país o tomar medidas alternativas para mantener su estatus de no inmigrante, como una curso reducido o un permiso médico apropiado”.

Son tres los aspectos clave que modifica la agencia migratoria, comenzando con la decisión del Departamento de Estado de no otorgar visas a los estudiantes matriculados en escuelas y / o programas que estén completamente en línea durante el semestre de otoño.

Tampoco los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) permitirán que estos estudiantes ingresen al país en el otoño, aunque ya tengan una visa vigente.

Las visas F han ido en decremento en los últimos cinco años, ya que en 2015 se otorgaron 677,928; en 2016 la cifra bajó a 502,214; en 2017, ya con el Gobierno del presidente Trump, se otorgaron 421,008; en 2018 fueron 389,579 y el años pasado 388,839.

Las visas M son un programa mucho más pequeño que en 2019 significó el otorgamiento de 9,518 permisos.

Aaron Reichlin-Melnick, abogado y miembro del Consejo Americano de Inmigración, lamentó la decisión.

“Esto es malo. ICE acaba de decirle a los estudiantes que están aquí o estudiantes con visa que si su escuela va a ofrecer solamente cursos en línea este otoño, esos estudiantes deberán salir de los Estados Unidos y no podrán permanecer hasta el semestre de otoño”, indicó.

This is bad. ICE just told students here on student visas that if their school is going online-only this fall, the students must depart the United States and cannot remain through the fall semester. https://t.co/8DteVzexLB pic.twitter.com/OfkWRKFZZE

— Aaron Reichlin-Melnick (@ReichlinMelnick) July 6, 2020