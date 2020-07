“Nueva York es un desastre y se pondrá mucho peor”: ex comisionado policial Bill Bratton culpa a políticos por “virus delictivo”

Criticó al Concejo Municipal de NYC por impulsar una agenda de "extrema izquierda" y actuar como una "mafia"

Bill Bratton, legendario ex jefe policial de Nueva York, Boston y Los Ángeles, criticó a los líderes municipales y estatales por abandonar a los policías y ayudar a crear un “virus delictivo” que se unió al coronavirus para afectar a víctimas inocentes.

“La ciudad (Nueva York) es un desastre y lamentablemente va a empeorar mucho”, dijo Bratton ayer durante una entrevista radial con WABC-77.

Bratton supuso que la moral de los policías de Nueva York está en su punto más bajo después de “ser atacados por todos lados” y “ser defundados y degradados”.

Aún más preocupante, dijo, los ciudadanos que normalmente cooperarían con la policía para descubrir el crimen no lo hacen porque se sienten “intimidados” por sus vecinos que protestan a raíz de la muerte de George Floyd a manos de la policía en Minneápolis.

“Es una segunda tormenta”, dijo Bratton. “Existe el coronavirus que está tomando muchas vidas por un lado y ahora el virus del crimen que tomará muchas vidas por el otro”.

“Estoy decepcionado con todo el establecimiento político aquí en el estado, en Albany y en la ciudad. Han dado la espalda de manera efectiva, colectiva e individual en muchos aspectos a la entidad más responsable de la reducción del delito en esta ciudad, el estado y, de hecho, en el país: la policía “, dijo Bratton.

Si bien no identificó por su nombre a su ex jefe, el alcalde Bill De Blasio, Bratton no eximió de culpa al Concejo Municipal de NYC por impulsar una agenda que dijo que abastecía a “la extrema izquierda” y comparó el cuerpo legislativo con una “mafia”.

“La mayoría de ellos no saben por qué demonios votan. Se han convertido en una mafia en el sentido de algunas de las leyes que están aprobando. Deberían avergonzarse de sí mismos“, insistió Bratton, quien se desempeñó como primer comisionado de policía de De Blasio, cargo que también ejerció con el ex alcalde Rudy Giuliani.

Recordó que en aquellos años de finales del siglo pasado, la ciudad era un “infierno” y que fue “la policía la que la salvó del precipicio”.

Bratton señaló que el actual gobernador. Andrew Cuomo y la decisión de la Legislatura estatal de aprobar una ley “mal concebida” para eliminar la fianza por muchos crímenes antes de la pandemia, fue una “fuerza muy importante e impulsora” del aumento del crimen.

También dijo que “vaciar” las cárceles ha puesto a los delincuentes reincidentes en las calles en un momento en que el sistema judicial está en “desorden” debido a la crisis del coronavirus, con demoras en los acusados ​​procesados ​​o acusados.