Ritual para eliminar las energías negativas que ya no quieres en tu vida

¿Quieres deshacerte de todo lo que te provoca pesadez y debilita tu estado ánimo? Te explicamos cuál es mejor ritual para hacerlo

Las malas actitudes, un ambiente negativo, la tensión en el hogar e inclusive personas tóxicas son aspectos que, lejos de contribuir al equilibrio y armonía, perjudican nuestra vida. A veces no sabemos cómo eliminar esa negatividad y es necesario una ayudadita.

Para esto existe un ritual que limpia todas las energías que ya no necesitas en tu vida y así podrás comenzar un nuevo ciclo lleno de prosperidad. De acuerdo con el sitio online de Glamour, este hechizo aplica para cosas materiales, intangibles y todas las personas que ya no suman nada a tu vida.

Se sugiere realizarlo los últimos días de cada mes en punto de las 9:00 de la noche.

¿Qué vas a necesitar?

Un plato hondo.

Agua.

El incienso de tu elección.

Una vela de acuerdo al tema que deseas trabajar:

Blanca para acabar con las malas actitudes o un ambiente negativo.

Violeta si deseas purificación o transformar una situación que no es de tu agrado.

Naranja para terminar con la indecisión e impaciencia.

Verde si necesitas finiquitar deudas, cambiar tu situación económica, bajar de peso, dejar el cigarrillo o un mal hábito.

Azul claro para alejar la tensión de la casa.

Oro o amarillo para alejar a las personas que ya no quieres en tu vida

Si lo deseas puedes ocupar dos o más velas, según los problemas que quieras eliminar.

¿Cómo hacer el ritual?

En la veladora que hayas elegido escribe con bolígrafo o lápiz cuál es el objetivo del presente ritual, por ejemplo: “Deseo que no exista negatividad en mi casa”. Forma un pequeño altar donde estén presentes los 4 elementos: agua (en un plato) aire y fuego (en la vela) y tierra (representada por el incienso).

En el plato hondo coloca la vela, agrega un poco de agua y préndela al mismo tiempo que el incienso. Llama a tus guías espirituales o al ser superior en quien creas para que te ayude en tu proceso de purificación mientras te imaginas en una situación positiva; por ejemplo, si deseas acabar con la negatividad de tu hogar visualízate en casa feliz, próspero, conviviendo en armonía con tus seres queridos.

Deja que la vela se consuma en su totalidad y mientras lo hace, concéntrate en tu objetivo y dedícale la oración de tu preferencia.

Recuerda que no debes dejar las velas prendidas mientras no estés en casa. Si es necesario apagarlas no les soples, hunde la mecha o pabilo en la cera y préndela cuando decidas retomar el ritual.

