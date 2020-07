A brindar: sí habrá venta de alcohol en el Mundial de Qatar 2022

El alcohol no es parte de la cultura en el país del medio oriente

El Mundial de Qatar 2022 sigue en pie a pesar de la pandemia de coronavirus, y aunque ha sufrido algunos retrasos en la logística, los organizadores están seguros de que todo se llevará a cabo en tiempo y forma.

En el Foro del 45 aniversario de las relaciones bilaterales entre México y Qatar, el Secretario General del Comité Organizador del Mundial 2022, Hassen Al-Thawadi, respondió a una de las inquietudes que han tenido los aficionados, no solo mexicanos, sino de todas partes del mundo, sobre la venta de alcohol, ya que culturalmente los qatarís no beben.

“El alcohol no es parte de nuestra cultura, pero también es bienvenido, tenemos a muchas personas que no son qatarís que lo beben cuando quieren. No van a encontrarlo en todas las tiendas en Qatar, pero hay algunas donde lo pueden comprar”, aseguró.

Es oficial … aquí está el emblema de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 ™ #seeyouin2022 #qatar2022 #qatar pic.twitter.com/VNXT8IVJ5c — Qatar 2022™ español (@qatar2022es) September 3, 2019

Asimismo, contó que en el Mundial de Clubes del 2019, los aficionados de los Rayados de Monterrey sufrieron un poco, ya que la cerveza no está a la venta en cualquier lado.

“El año pasado los aficionados de Monterrey experimentaron esto, el alcohol no se puede comprar en cualquier tienda, pero hay bares donde pueden tomarlo, también en la Fan Zone hay alcohol”, indicó.

De igual manera, habló sobre el costo que tendrán las bebidas alcohólicas durante el torneo.

“Siempre me preguntan si es caro, yo les puedo asegurar que no, estoy hablando con toda la confianza, cualquier aficionado mexicano que venga a Qatar en 2022 va a descubrir un país abierto, lo va a disfrutar mucho, donde puede beber”, explicó.

La Selección Mexicana es uno de los conjuntos que más aficionados llevan a las Copas del Mundo y se espera que Qatar 2022 no sea la excepción, ya que se estima que 35 mil mexicanos asistan al torneo, muchos de ellos, residentes de Estados Unidos. Cabe destacar que la venta de alcohol no estará disponible dentro de los estadios.