Costco podría cancelar tu membresía si cometes alguna de estas seis faltas

Tener una membresía de Costco abre la puerta a precios exclusivos, descuentos y servicios para socios, pero conservar ese beneficio también implica respetar las reglas de la cadena.

Aunque las cancelaciones son poco frecuentes, la empresa se reserva el derecho de revocar una membresía cuando detecta abusos o incumplimientos reiterados de sus políticas.

De acuerdo con FinanceBuzz, estos son algunos de los comportamientos que podrían poner en riesgo el acceso de un cliente a sus tiendas.

1. Abusar de la política de devoluciones

Uno de los beneficios más conocidos de Costco es su política de satisfacción, que permite devolver la mayoría de los productos incluso sin presentar el recibo, ya que las compras quedan registradas en la cuenta del socio.

Sin embargo, la decisión final suele depender del gerente de cada tienda.

Si un cliente devuelve constantemente mercancía muy usada o intenta aprovecharse de esta política de forma indebida, la administración puede revisar su historial e incluso cancelar su membresía.

Además, algunos artículos, como diversos productos electrónicos, cuentan con plazos específicos para realizar devoluciones.

2. Negarse a mostrar el recibo al salir

La revisión del recibo en la salida forma parte del funcionamiento habitual de Costco.

Los empleados verifican que los productos del carrito coincidan con la compra realizada, ayudando a detectar errores de cobro, artículos olvidados en la caja, diferencias de inventario o posibles robos.

Rechazar de forma reiterada este procedimiento, que forma parte de las condiciones aceptadas al ingresar como socio, podría derivar en sanciones e incluso en la cancelación de la membresía.

3. Robar o intentar sustraer mercancía

El robo es una de las razones más claras por las que Costco puede cancelar definitivamente una membresía.

Además de enfrentar posibles consecuencias legales o civiles, un cliente sorprendido intentando llevarse mercancía sin pagar podría perder de manera permanente el derecho a comprar en las tiendas de la cadena.

Para prevenir estas situaciones, Costco utiliza revisiones de recibos, cámaras de seguridad y personal especializado en prevención de pérdidas.

4. Aprovecharse de la garantía de la membresía

Costco también permite solicitar el reembolso de la cuota anual si el cliente no está satisfecho con la membresía.

No obstante, cancelar la cuenta únicamente para recuperar el dinero y después contratar una nueva membresía podría interpretarse como un uso indebido del programa.

Según explica FinanceBuzz, la empresa puede revisar actividades inusuales y decidir no aprobar nuevas membresías cuando detecta este tipo de prácticas.

5. Maltratar a los empleados

Costco ofrece a sus trabajadores prestaciones como seguro médico, cobertura dental, planes de retiro y salarios competitivos, por lo que también espera que los clientes mantengan un trato respetuoso hacia ellos.

Insultar, acosar, amenazar o protagonizar confrontaciones físicas con empleados puede ocasionar la expulsión inmediata de la tienda y la cancelación de la membresía, ya que la empresa busca garantizar un ambiente seguro tanto para trabajadores como para compradores.

6. Que otro integrante de tu hogar viole las reglas

La membresía permite que el titular principal otorgue una tarjeta adicional a otra persona que viva en el mismo domicilio.

Sin embargo, el comportamiento de ese segundo usuario también puede afectar toda la cuenta.

Si el integrante adicional incumple las normas del almacén, hace un uso indebido de la membresía o incurre en conductas prohibidas, Costco puede revisar la cuenta completa e incluso cancelar la membresía del titular principal.

FinanceBuzz señala que, aunque Costco tiene la facultad de cancelar una membresía cuando lo considere necesario, la mayoría de los socios nunca enfrenta este tipo de problemas porque utiliza correctamente los beneficios y respeta las políticas establecidas por la empresa.



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