WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 15 de agosto de 2026: revisa la lista completa

A partir del 15 de agosto de 2026, millones de usuarios podrían quedarse sin acceso a WhatsApp si utilizan teléfonos que ya no cumplen con los requisitos mínimos establecidos por Meta.

La compañía actualizará su política de compatibilidad y dejará de ofrecer soporte a dispositivos con versiones antiguas de Android e iOS, una medida que busca reforzar la seguridad y permitir la incorporación de nuevas funciones.

La decisión afectará principalmente a celulares lanzados hace más de una década, cuyos sistemas operativos ya no pueden actualizarse a las versiones requeridas por la aplicación. Si el dispositivo no cumple con las nuevas exigencias, WhatsApp dejará de recibir actualizaciones y, con el tiempo, dejará de funcionar por completo.

¿Qué celulares dejarán de ser compatibles con WhatsApp?

De acuerdo con los nuevos requisitos de Meta, WhatsApp solo funcionará en teléfonos con Android 5.0 o superior y en iPhone con iOS 15.1 o versiones posteriores. Los equipos que no puedan instalar esos sistemas operativos perderán el soporte oficial.

Entre los modelos afectados se encuentran:

Samsung

* Galaxy S3

* Galaxy S4 Mini

* Galaxy Note 2

* Galaxy Core

* Galaxy Trend Lite

Motorola

* Moto G (primera generación)

* Moto E (primera generación)

LG

* Optimus G

* Optimus L5

* Optimus L7

* Optimus F7

* Lucid 2

* Nexus 4

* G2 Mini

Sony

* Xperia Z

* Xperia Z2

* Xperia SP

Huawei

* Ascend Mate

* Ascend G740

Apple

* iPhone 6

* iPhone 5s

* iPhone 5c

* iPhone 5

En el caso de Apple, la compatibilidad dependerá de si el dispositivo puede actualizarse a iOS 15.1. Si no es posible instalar esa versión o una posterior, WhatsApp dejará de ser compatible.

¿Por qué Meta elimina el soporte para estos dispositivos?

Meta realiza revisiones periódicas de compatibilidad para garantizar que WhatsApp pueda incorporar nuevas herramientas sin comprometer el rendimiento ni la seguridad.

Los teléfonos más antiguos cuentan con limitaciones de hardware que dificultan la ejecución de funciones recientes, como mejoras en las videollamadas, nuevas opciones de privacidad, canales, herramientas impulsadas por inteligencia artificial y sistemas de cifrado más avanzados.

Además, muchos de estos equipos ya no reciben actualizaciones de seguridad por parte de sus fabricantes, lo que incrementa el riesgo de vulnerabilidades y ataques informáticos.

Al concentrar el desarrollo en dispositivos más modernos, Meta busca optimizar el funcionamiento de la aplicación y ofrecer una mejor experiencia para la mayoría de los usuarios.

¿Qué pasará cuando WhatsApp deje de funcionar?

El cambio no ocurrirá de un día para otro. En una primera etapa, los usuarios dejarán de recibir nuevas actualizaciones desde las tiendas de aplicaciones.

Con el paso del tiempo podrían aparecer fallas para iniciar sesión, enviar o recibir mensajes, realizar llamadas o videollamadas e incluso problemas de estabilidad.

Finalmente, la aplicación dejará de funcionar por completo en los dispositivos que ya no sean compatibles.

Qué hacer antes del 15 de agosto

Si utilizas un teléfono antiguo, lo primero es verificar la versión del sistema operativo.

En Android, esta información se encuentra en Configuración > Información del teléfono o Acerca del dispositivo. En iPhone, puede consultarse en Configuración > General > Actualización de software.

Si el equipo todavía puede actualizarse a una versión compatible, lo recomendable es hacerlo cuanto antes.

En caso de que el dispositivo ya no admita una actualización, lo más importante es realizar una copia de seguridad de las conversaciones en Google Drive o iCloud antes del 15 de agosto. Así será posible restaurar los chats, fotografías, videos y documentos en un nuevo teléfono sin perder la información almacenada.

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