A muchos no les llegan los apoyos y a empresa de Tom Brady el gobierno le presta hasta un millón de dólares

La empresa TB12 Inc. del mariscal de campo Tom Brady, quien firmó con los Buccaneers de Tampa Bay un contrato por dos temporadas y $50 millones de dólares garantizados, se ha visto afectada por la pandemia del coronavirus y es una de las que han solicitado y recibido préstamos federales.

A través del Programa de Protección Pago de Cheques (PPP, en inglés), la compañía de Brady recibió hasta un millón de dólares en préstamos.

Las empresas tuvieron que solicitar el préstamo PPP, que es un componente de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica de Coronavirus, o la Ley CARES, que consiste en un paquete de ayuda de $2,000 millones de dólares aprobado por el Congreso y el Presidente Donald Trump el pasado marzo.

