Compras frenéticas y poco distanciamiento en el primer día de reapertura del Downtown de Disney, California

A pesar de que el parque temático y gigante del entretenimiento Disney canceló los planes de reapertura de sus dos atracciones en Anaheim, California previstos para el 17 de julio, hoy reabrió la zona comercial que está a las afueras de estos.

With large crowds descending on the shopping and dining complex, a virtual queue is now in place for World of Disney at Downtown Disney District pic.twitter.com/hx2zYCFvuv

— Disneyland News Today (@dlnt) July 9, 2020