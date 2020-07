DEA: precios de drogas se dispararon entre 40 y 70% en Nueva York por cierre de frontera con México

“Éste es un problema grave, particularmente aquí en Nueva York”, dijo el nuevo jefe de la Administración Federal Antidrogas (DEA), Timothy Shea.

Se refiere a que el cierre de la frontera con México y la suspensión del tráfico aéreo internacional por el coronavirus, han generado cambios en el precio y la distribución de drogas como fentanilo, cocaína y heroína.

Según los últimos decomisos en Nueva York y Jersey, los traficantes mexicanos están haciendo envíos por correo “normal” en paquetes pequeños

También como resultado del cierre fronterizo, hay mucho dinero acumulado en efectivo para pago de drogas que no se puede enviar a México desde EE.UU.

En la pandemia, la DEA está decomisando “niveles récord de efectivo”. “Durante abril y mayo de este año, la DEA confiscó más de $16 millones de dólares en divisas”, dijo Shea a Pix11.

En ese panorama de caída de la oferta y en medio del ocio de la cuarentena, los suministros más bajos de ciertos narcóticos están haciendo subir los costos para los consumidores ocasionales y adictos.

“Los precios de la heroína aumentaron 40%”, señaló Shea. “La cocaína ha subido entre 60 y 70%”.

Si bien la DEA sigue rastreando a los narcotraficantes, alivió las restricciones a la producción de fentanilo y otros opioides durante la pandemia de este año, pues los analgésicos se usan cuando un paciente gravemente enfermo con COVID-19 necesita ser intubado y puesto un respirador.

