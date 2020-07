Cientos de aplicaciones como Spotify, Tinder y Waze están fallando en los sistemas iOS, ¿por culpa de Facebook?

Una gran cantidad de aplicaciones están fallando en los dispositivos iOS y parece que Facebook tiene la culpa.Los servicios de plataformas como Spotify, Pinterest, Twitter, Viber, Venmo, Tinder, e incluso la App Store de Apple, están experimentando dificultades técnicas.

El número exacto de usuarios afectados no está claro, pero se estima que más de 15,000 personas no pueden acceder a diferentes aplicaciones según el sitio Down Detector.

Los problemas afectan a los dispositivos con el sistema iOS. En caso de que estés teniendo dificultades para acceder a cualquier servicio en tu iPhone o iPad, ahora ya sabes la razón.

Según un chat en Twitter, el kit de desarrollo de software (SDK) de Facebook para los sistemas iOS está causando que los servicios afectados se bloqueen en el momento que los abres. La página de desarrolladores de Facebook reveló durante la mañana de este viernes que la compañía estaba teniendo “mayores tasas de error” en el SDK para iOS.

“Estamos al tanto e investigando un aumento de errores en el iOS SDK que está causando que algunas aplicaciones se caigan”, dice un mensaje en el panel de estado de Facebook. El SDK es un conjunto de herramientas que permiten a un desarrollador crear una aplicación.

Facebook’s SDK is once again causing numerous iOS apps to crash on launch. If you’re still voluntarily putting code from a company that “moves fast and breaks things” into your app, then I would seriously consider not doing that 🙂https://t.co/TmkfFCN4fC

— John Sundell (@johnsundell) July 10, 2020