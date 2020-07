Un tercio de los estadounidenses no cumplió con sus pagos de vivienda del mes de julio debido a la crisis de la COVID-19

Casi un tercio de los hogares de los Estados Unidos, el 32%, aún no ha realizado los pagos correspondientes de alquiler o hipoteca para el mes de julio, según una encuesta realizada por Apartment List, una plataforma de alquiler en línea.

La encuesta también revela que alrededor del 19% de los estadounidenses no hicieron ningún pago de su vivienda durante la primera semana del mes, y el 13% sólo pagó una parte de su alquiler o hipoteca.

Relacionado: Dueños de propiedades solicitan sexo a cambio de techo durante la cuarentena.

Se trata del cuarto mes consecutivo en que un número “históricamente alto” de hogares no pudo pagar su factura de vivienda a tiempo, registrando un aumento del 30% en junio y de un 31% en mayo. Los inquilinos, los hogares de bajos ingresos y los más jóvenes son los más propensos a no pagar, según la encuesta.

Durante los meses de abril, mayo y junio, la mayoría de los pagos de vivienda no se hicieron a finales de mes, según el informe. Casi el 90% de los hogares habían pagado parte o todo el alquiler o la hipoteca a finales de junio, sin embargo con las cuotas atrasadas, estos hogares pueden ser más propensos a perder su próxima factura de vivienda, entrando en un círculo vicioso. “Los pagos atrasados en un mes son un fuerte pronóstico de que algunos pagos en el futuro no se realizarán a tiempo”, dice Apartment List.

El 83% de los hogares que pagan su alquiler o hipoteca a tiempo, también lo hicieron en junio, pero sólo el 30% de los hogares estadounidenses que se retrasaron en mayo hicieron su pago hasta junio.

Relacionado: ¿Es un buen momento para comprar una propiedad como inversión?

Los Estados comenzaron a reabrir sus economías el mes pasado, pero los picos en los casos de coronavirus llevaron a muchos a detener sus planes de reapertura. “Las repercusiones económicas de la pandemia no parecen estar en el camino de una rápida recuperación en forma de V que muchos esperaban originalmente”, dice el informe. Además, la crisis económica que desencadenó con el coronavirus tiene a más estadounidenses preocupados por los desalojos y las ejecuciones hipotecarias.

As COVID-19 cases spike, 32% of Americans missed their housing payment in July, up slightly from June. Fears around evictions and foreclosures are also on the rise. See Apartment List’s latest report for more: https://t.co/IcobGOi3lk pic.twitter.com/z8uFWttOUK

— Apartment List (@ApartmentList) July 8, 2020