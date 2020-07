“Dormí mucho porque era lo más parecido a la muerte”: Simone Biles habla sobre el abuso sexual que sufrió por parte de Larry Nassar

La campeona olímpica en gimnasia compartió su sentir sobre el abuso sexual del que fue víctima

En enero de 2018, Larry Nassar fue sentenciado a pasar de 60 a 75 años en una prisión estatal de Michigan tras ser declarado culpable de siete cargos de agresión sexual a menores cuando fue médico de la selección nacional de gimnasia de Estados Unidos.

Días antes del veredicto, la talentosa gimnasta Simone Biles reveló en un comunicado de prensa que ella también fue una de las muchas supervivientes que sufrieron abusos sexuales por Larry Nassar.

Desde esa ocasión, Biles no volvió a tocar el tema hasta esta semana, pues en una entrevista para Vogue reveló que al darse cuenta del abuso de Nassar pasó por momentos muy oscuros: “Estaba muy deprimida. Dormí mucho entonces porque, para mí, era lo más parecido a la muerte, sin necesidad de dañarme. Fue un escape de todos mis pensamientos, del mundo, de lo que estaba pasando. Fueron tiempos oscuros. Para mí, aquello me suponía un peso tan grande sobre el pecho que pensé que compartirlo con otras personas me serviría de alivio. Y sabía que al hacerlo público, ayudaría a otras sobrevivientes a sentirse más cómodas y seguras a la hora de contarlo”.

La campeona olímpica en gimnasia también reveló que al inicio no sentía que hubiera sido abusada sexualmente y era algo que no quería admitir: “Sentí que había recibido el mismo trato, recuerdo buscar en Google ‘abuso sexual’. Porque sé que algunas chicas lo pasaron mucho peor que yo. Lo sé con total seguridad. Así que sentí que yo no había sido abusada, porque no era en la misma medida que las otras chicas. Algunos de mis amigas lo pasaron muy, muy mal. Eran sus favoritas. Como mi caso no era así, sentí que no sucedió… Sentía que lo sabía, simplemente no quería admitir a mí misma, que aquello había ocurrido, porque pensaba, no que tuviera que ser perfecta, pero sí que América quería que yo fuera perfecta. Cada vez que un estadounidense gana los Juegos Olímpicos, se convierte en el novio o novia de América. Así que yo pensaba: ‘¿Cómo puede pasarle esto a una novia de América?'”