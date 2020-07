Impulsan una campaña para boicotear los productos Goya porque su presidente apoya a Trump

Los usuarios de Twitter están pidiendo un boicot para los productos Goya, una conocida marca de productos hispanos, después de que su máximo responsable elogiara al presidente Trump durante una visita el jueves a la Casa Blanca.

Robert Unanue, director ejecutivo de la operación familiar desde 2004, dijo que el país fue “bendecido” por tener a Trump al frente del país. Esas declaraciones las hizo antes de una mesa redonda con líderes empresariales y políticos hispanos de todo el país.

“Todos somos verdaderamente bendecidos al mismo tiempo por tener un líder como el presidente Trump, que es un constructor”, comentó Unanue durante el discurso de Rose Garden.

“Tenemos un constructor increíble. Y oramos. Oramos por nuestro liderazgo, nuestro presidente y oramos por nuestro país, para que continuemos preparando y creciendo”, apuntó.

Unanue también anunció un plan, junto a algunos socios, para donar un millón de latas de garbanzos Goya y un millón de libras de alimentos a los bancos de alimentos.

Una declaración emitida el jueves por la noche por Goya Foods no abordó la reacción negativa de algunos en la comunidad hispana ante la aparición de Unanue en la Casa Blanca y el elogio a Trump.

En el comunicado, Unanue reiteró su apoyo a la Iniciativa de Prosperidad Hispana del presidente, que Trump estableció por orden ejecutiva en la mesa redonda de la Casa Blanca.

Trump ha tenido una relación un tanto complicada con gran parte de la comunidad hispana desde su primer discurso de campaña para la presidencia. Describió a los inmigrantes mexicanos como “violadores” y “delincuentes”.

