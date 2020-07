“Les dije que les íbamos a partir la madre”: Javier Aguirre reveló su pleito con Totti y los italianos por burlarse del Tri en el Mundial de 2002

El extécnico de la Selección Mexicana resaltó la gran partido que jugaron ante la "Azzurri"

En el Mundial de Corea-Japón 2002, la Selección Mexicana tuvo una fase de grupos que rayó en la perfección, derrotando a Croacia y Ecuador, e igualando en el último juego ante Italia, para ser primeros de su sector.

Precisamente contra la “Azzurri” llegaban con el entorno a su favor, pues incluso perdiendo, podrían acceder a los octavos de final. Javier Aguirre, quien fue el técnico del cuadro azteca en aquel Mundial, recordó el buen partido que brindaron ante Italia.

“En ese partido jugamos bien. Teníamos dos triunfos y eso hace llevar seis puntos, con un pie y medio en otra fase. Jugamos bien al futbol y con mucha personalidad“, relató el “Vasco” para Christian Martinoli y Luis García.

No todo fue “color de rosa”, pues Aguirre recordó lo que ocurrió previo y durante el partido, en el que Italia partió como favorito y terminaron “pidiendo la hora”.

“A mí me dio mucha rabia. Íbamos en el túnel hacia el campo, me eché mi rezo, y veo al final, no recuerdo si inició o no (Francesco) Totti y el entrenador, y veían a los mexicanos y se reían, era mi sensación; me dio rabia y les dije que les íbamos a partir la madre por ojetes porque no me gustó el gesto. Y en el minuto 80 cuando nos empatan, Giovanni Trapattoni empieza a decirles a mis jugadores que ya pararan, que ya no corrieran, a (Salvador) Carmona hasta le decían por su nombre y yo decía: ahora te ríes cabrón y nos estás pidiendo el empate“, dijo el “Vasco”.

México e Italia clasificaron a octavos de final, como primero y segundo respectivamente, y ambos quedaron en esa instancia, pues el Tri perdió contra Estados Unidos, y la “Azzurri” ante Corea del Sur.