Requisitos básicos para cumplir con tu primer declaración de impuestos en Estados Unidos

Algunos consejos básicos que te ayudarán a presentar por primera vez tu declaración

Acabas de llegar al país y te estás preguntado si te toca pagar impuestos, lo más probable es que la respuesta sea un sí. Toda persona que ha estado durante seis meses o más en Estados Unidos y que recibió un ingreso, deberá de declararlo ante elServicio de Rentas Internas (IRS). Si recibiste ingresos de una empresa estadounidense, es tu obligación y deberás hacerlo.

Recuerda que este 2020 la fecha límite para presentar tu declaración de impuestos fue postergada hasta el miércoles 15 de julio debido a la pandemia de coronavirus. Solo en caso de que tus ingresos provengan de tu país de origen o de cualquier otra nación no deberás declararlos en Estados Unidos.

¿Cuáles son los requisitos?

Para declarar impuestos en Estados Unidos necesitarás tu Número de Seguridad Social (SSN). El SSN es un número que es otorgado a ciudadanos estadounidenses o a extranjeros no residentes que cuentan con visa de trabajo.

En caso de no poder calificar para un SSN deberás tramitar tu Número de Identificación Personal del Contribuyente, más conocido como ITIN. Este número personal otorgado por IRS a todas aquellas personas que estudian o trabajan en Estados Unidos y que han sido identificados como no residentes y no pueden cumplir con los requisitos necesarios para obtener un SSN.

Para obtener el ITIN debes llenar un formulario W-7, la declaración de impuestos, presentar la documentación que te solicitan y enviarlo al Servicio de Rentas Internas a la siguiente dirección:

Internal Revenue Service

Austin Service Center

ITIN Operation

P.O. Box 149342 Austin, TX 78714-9342

También podrás solicitar tu ITIN utilizando los servicios de un Agente Certificado que esté autorizado por el IRS. Así podrás evitar tener que enviar por correo tus documentos que comprueban tu identidad y condición de extranjero.

La tercer opción es hacer una cita en un Centro de Ayuda al Contribuyente designado por el IRS. De esta manera podrás evitar tener que enviar por correo tus documentos que comprueban tu identidad y condición de extranjero. El trámite concluirá cuando recibas una carta de IRS con tu número ITIN asignado. El proceso podría llegar a tardar hasta siete semanas.

Más consejos

En el momento de declarar impuestos, debes guardar todos tus comprobantes y formularios hasta por un periodo de 7 años en caso que las agencias del gobierno te soliciten una auditoría.

Si estás pensando en solicitar la residencia permanente o te encuentras en el proceso, es importante que cuentes con todos tus impuestos en regla.

En caso de no estar seguro de cómo realizar tu declaración de impuestos solicita ayuda a algún familiar o experto. También existen una gran cantidad de aplicaciones e instituciones que ofrecen servicios gratuitos durante la temporada previa a la declaración. Si deseas obtener más información en español sobre cómo declaración de impuestos y acceder a guías y más recursos, puedes visitar el sitio web del IRS.

