FDA difunde lista de 59 desinfectantes de manos que podrían ser tóxicos y contener metanol, todos fueron producidos en México

El metanol es utilizado como un disolvente industrial, como plaguicida y como un combustible alternativo que puede ser mortal

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) amplió el número de desinfectantes de manos que se deben evitar porque pueden contener metanol, una sustancia tóxica que puede absorberse a través de la piel y que podría ser mortal. La FDA realizó una lista con 59 variedades de desinfectantes de manos que deben evitarse, algunos de los cuales ya han sido retirados del mercado porque pueden contener metanol o alcohol metílico.

Desde febrero el desinfectante para manos se ha convertido en un producto muy popular como una medida para combatir el coronavirus. Una gran cantidad de productos desinfectantes entraron al mercado estadounidense desde la escasez de marcas como Purell.

Relacionado: Cómo encontrar un desinfectante para manos que te proteja del coronavirus en medio de la escasez.

La FDA dijo que ha “observado un fuerte aumento en los productos desinfectantes para manos que están etiquetados por contener etanol (también conocido como alcohol etílico), pero que han dado positivo en la contaminación con metanol“.

En junio, la FDA lanzó su primer advertencia y solicitó a los consumidores a no utilizaran nueve tipos de desinfectantes para manos porque podían contener metanol y pidió “dejar de usarlos y deshacerse de ellos de manera inmediata”.

La agencia advirtió en su investigación que el metanol esta presente en ciertos desinfectantes de manos y advirtió que “la sustancia no es un ingrediente activo aceptable para los desinfectantes de manos y no debe utilizarse debido a sus efectos tóxicos“.

Relacionado: Dónde encontrar 7 productos desinfectantes recomendados por los CDC para prevenir el coronavirus.

El metanol es utilizado como un disolvente industrial, como plaguicida y como un combustible alternativo. Los Centros para el Control Prevención de Enfermedades (CDC) señalan que su exposición puede causar náuseas, vómito, dolor de cabeza, visión borrosa, ceguera permanente, convulsiones, coma, hasta daños permanentes en el sistema nervioso y la muerte.

Según un estudio del Centro Nacional de Información Biotecnológica (NCBI), el metanol puede ser letal sólo si se utiliza en una dosis de 30 a 240 ml.

Los CDC han mencionado que lavarte las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos es la mejor manera de limpiarlas, pero cuando eso no es posible, la agencia recomienda usar un desinfectante de manos a base de alcohol con al menos un 60% de alcohol.

Relacionado: Cómo desinfectar tu teléfono celular de manera segura para evitar el coronavirus.

La lista

La FDA aconseja a los consumidores no utilizar los siguientes desinfectantes de manos porque en las pruebas se encontró que contenían metanol o que “se fabricaron supuestamente en las mismas instalaciones que los productos en los que la FDA ha probado y confirmado la contaminación con metanol”.

En la lista difundida por la agencia, todos los productos han sido producidos en México. La agencia hizo un llamado a través de su sitio web a evitar comprar los desinfectantes de con los siguientes nombres:

Para ver la lista en formato de tabla optimo para tu dispositivo, da un clic aquí.

1. Blumen Clear Advanced Hand Sanitizer with 70% Alcohol

2. Blumen Advanced Instant Hand Sanitizer Clear Ethyl Alcohol 70%

3. BLUMEN Advanced Instant Hand Sanitizer Clear

4. KLAR AND DANVER Instant Hand Sanitizer

5. MODESA Instant Hand Sanitizer Moisturizers and Vitamin E

6. BLUMEN Advanced Hand Sanitizer

7. BLUMEN Advanced Hand Sanitizer Aloe

8. BLUMEN Advanced Instant Hand Sanitizer Lavender

9. BLUMEN Clear LEAR Advanced Hand Sanitizer

10. BLUEMEN Clear Advanced Hand Sanitizer

11. The Honeykeeper Hand Sanitizer

12. BLUMEN Advanced Hand Sanitizer Clear

13. BLUMEN Clear Advanced Instant Hand Sanitizer

14. BLUMEN Clear Advanced Instant Hand Sanitizer Aloe

15. BLUMEN Clear Advanced Instant Hand Sanitizer Lavender

16. BLUMEN Aloe Advanced Hand Sanitizer, with 70 Alcohol

17. Blumen Advanced Hand Sanitizer Lavender, with 70% alcohol

18. Blumen Advanced Hand Sanitizer Aloe, with 70% alcohol

19. Blumen Antibacterial Fresh Citrus Hand Sanitizer

20. Blumen Hand Sanitizer Fresh Citrus

21. KLAR and DANVER INSTANT HAND SANTIZER

22. Hello Kitty by Sanrio Hand Sanitizer

23. Assured Instant Hand Sanitizer (Con vitmina E y aloe vera)

24. Assured Instant Hand Sanitizer (Con alore vera)

25. Assured Instant Hand Sanitizer Vitamin E and Aloe

26. Assured Instant Hand Sanitizer Aloe and Moisturizers

27. BLUMEN Instant Hand Sanitizer Fragrance Free

28. BLUMEN Instant Hand Sanitizer Aloe Vera

29. Assured Aloe

30. bio aaa Advance Hand Sanitizer

31. LumiSkin Advance Hand Sanitizer 4 oz

32. LumiSkin Advance Hand Sanitizer 16 oz

33. QualitaMed Hand Sanitizer

34. Earths Amenities Instant Unscented Hand Sanitizer with Aloe Vera Advanced

35. Hand Sanitizer Agavespa Skincare

36. Vidanos Easy Cleaning Rentals Hand Sanitizer Agavespa Skincare

37. All-Clean Hand Sanitizer

38. Esk Biochem Hand Sanitizer

39. Lavar 70 Gel Hand Sanitizer

40. The Good Gel Antibacterial Gel Hand Sanitizer

41. CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer 80% Alcohol

42. CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer 75% Alcohol

43. CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer 80% Alcohol

44. Saniderm Advanced Hand Sanitizer

45. Hand sanitizer Gel Unscented 70% Alcohol

46. Andy’s Best

47. Andy’s

48. Gelclor

49. NeoNatural

50. Plus Advanced

51. Optimus Lubricants Instant Hand Sanitizer

52. Shine and Clean Hand Sanitizer

53. Selecto Hand Sanitizer

54. Mystic Shield Protection hand sanitizer

55. Bersih Hand Sanitizer Gel Fragrance Free

56. Antiseptic Alcohol 70% Topical Solution hand sanitizer

57. Hand sanitizer (etiquetada como Wet Look Janitorial and Gardening Corp.)

58. Britz Hand Sanitizer Ethyl Alcohol 70%

59. DAESI hand sanitizer

-También te podrá interesará: