La compañía Gilead afirma que su fármaco Remdesivir reduce el riesgo de muerte en pacientes graves de COVID-19

Gilead Sciences anunció el viernes que su medicamento antiviral Remdesivir redujo el riesgo de muerte de pacientes con coronavirus severamente enfermos en un 62% en comparación con la atención estándar que reciben otros pacientes.

La compañía informó que su análisis también encontró que el tratamiento con Remdesivir se asociaba con “una recuperación clínica significativamente mejor”. Los hallazgos fueron siendo presentados en la Conferencia Virtual COVID-19 como parte de la 23ª Conferencia Internacional sobre el SIDA. Después del anuncio del viernes las acciones de la compañía subieron más del 2%.

Relacionado: FDA aprueba el fármaco Remdesivir para uso de emergencia en pacientes con COVID-19.

La empresa analizó los datos de 312 pacientes inscritos en su ensayo de fase tres y los comparó con los de 818 pacientes con características y gravedad de la enfermedad similares que recibieron sólo atención estándar durante el mismo período de tiempo.

“Aunque no es tan vigoroso como un ensayo controlado aleatorio, este análisis se basa en un contexto del mundo real y sirve como un complemento importante a los datos de los ensayos clínicos, añadiendo a nuestra comprensión colectiva de este virus y reflejando el extraordinario ritmo de la pandemia en curso”, dijo la Dra. Susan Olender, del Centro Médico Irving de la Universidad de Columbia, en una declaración.

Gilead presents additional data on our investigational antiviral for the treatment of COVID-19 at the Virtual COVID-19 Conference as part of #AIDS2020Virtual: https://t.co/ZO3qd9GKeQ. pic.twitter.com/SMtb5f4vDm

— Gilead Sciences (@GileadSciences) July 10, 2020