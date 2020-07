Con el título en la bolsa: las siete claves del Real Madrid para ganar La Liga

El Real Madrid tiene La Liga en la bolsa. Antes del parón de la competición, partía con dos puntos de desventaja contra el FC Barcelona, pero los blancos volvieron más fuertes que su eterno rival y lo han ganado todo desde entonces. Ya es muy improbable que el equipo merengue deje ir un título que le ha costado, pero que también ha trabajado desde un principio.

A continuación algunos factores que dieron como resultado que un equipo que lucía lejos del poderío del Barcelona a principios de la temporada ahora esté a punto de “cantar El Alirón”:

El primer factor a tomar en cuenta es el mal momento futbolístico por el que está pasando el equipo catalán desde hace más de un año. La salida de Valverde creó demasiado ruido interno y el club se convulsiona desde entonces, por supuesto que eso se refleja en la cancha y en la tabla de posiciones.

'La vida sigue igual: el Barcelona vuelve a ser la casa de los líos y el Real Madrid sigue siendo The King of the World' https://t.co/LhoN7MwNTi ✍ La opinión de @juanma_rguez

— MARCA (@marca) July 1, 2020