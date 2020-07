El legendario José Aldo recibió paliza de 62 golpes seguidos y el réferi no hizo nada en lamentable round del UFC 251

La función del UFC 251, efectuado en Abu Dhabi, ofreció buenas peleas, grandes campeones y un paso firme de las artes marciales mixtas en tiempos de pandemia.

Pero en una función en la que Kamaru Usman brilló intensamente para impedirle a Jorge Masvidal sacudir al mundo de los deportes de combate, hubo una escena definitivamente lamentable, que incluso opacó un poco lo exitoso del evento.

Tras cuatro rounds parejos entre el tremendo golpeador ruso Petr Yan y el legendario maestro brasileño José Aldo, en un pleito por el cinturón vacante de peso gallo, el quinto asalto fue de absoluto dominio para Yan, de 27 años de edad.

A Aldo, de 33 años, se le había acabado “la gasolina” en el cierre del cuarto round. Y lo que siguió en el quinto fue una paliza brutal que de manera inexplicable no fue detenida a tiempo por el réferi Leon Roberts, ni siquiera por las claras muestras de que el amazónico ya no tenía defensa.

Yan envió a Aldo a la lona muy pronto para comenzar con el castigo devastador que provocó un charco de sangre cerca de la malla. Todo lo que el veterano excampeón podía hacer, con el rostro sobre el suelo, era intentar taparse. La pelea tenía que ser detenida, pero Roberts falló.

Luego, en un lapso de nueve segundos eternos, entre la marca de los 3:03 y los 2:54 minutos, Yan conectó 18 cañonazos sobre la región de la oreja izquierda de Aldo. Todo este castigo era innecesario.

THE SOUND OF THESE SHOTS 😰 #UFC251 pic.twitter.com/Wrv2yiNKqY

— ESPN MMA (@espnmma) July 12, 2020