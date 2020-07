Peleando hasta el final: el “Vasco” Aguirre y el Leganés consiguieron un heroico triunfo y se niegan a morir

El equipo "pepinero" consiguió un triunfo en Valencia que los mantiene con esperanzas de permanencia

Javier Aguirre, entrenador del Leganés, aseguró que pelearán hasta el final por lograr la permanencia en la máxima categoría del fútbol español después de imponerse con valor al Valencia por 1-0.

“Nuestra obligación es pelear hasta el final. Son partidos donde te juegas muchísimo, nuestro futuro esta aquí. Llevamos tres partidos ordenados, serios”, indicó en la rueda de prensa tras la victoria.

¡SIGUE VIVO! 🔥 El Leganés de Javier Aguirre venció por la mínima diferencia al Valencia. Solo le falta vencer al #AthleticClub y #RealMadrid. Que Mallorca pierda dos de sus últimos 3 partidos y que Alavés no gane ninguno, para no descender. https://t.co/xVLbucI110 pic.twitter.com/0lQFivju1B — Futbol Picante (@futpicante) July 12, 2020

Asimismo, consideró que su equipo hizo un trabajo “espectacular” en defensa y declaró que solo se fijan en ellos mismos para lograr el objetivo: “No esperamos nada de nadie, si no hacemos nuestro trabajo no esperamos nada. No podemos hacer cábalas. Queda ver la cantidad de puntos que logramos sumar hasta el final, eso determinará si nos quedamos o no. Dependemos de nosotros y un poco de los demás”.

Los “Pepineros” se ubican en el lugar 18 con 32 puntos y buscan superar los 35 del Alavés o los 36 del Celta de Vigo, esperando que cualquiera de estos equipos pierda puntos y ellos ganar los dos que restan ante el Athlétic de Bilbao y el Real Madrid.