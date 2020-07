VIDEO: Grupo de personas, incluidos latinos, agrede y se burla de elementos del NYPD en El Bronx

Un par de elementos de la Policía de Nueva York (NYPD) enfrentaron una complicada situación al intentar arrestar a un hombre en El Bronx, ya que se encontraron con un grupo de personas que los insultaban y se burlaban de ellos.

“¡No hizo nada coño!”, se escucha gritar a una mujer en español, mientras los oficiales batallan con meter la patrulla al detenido.

Otro sujeto, vitoreado por el grupo, intenta someter a un policía tomándolo del cuello, pero el oficial logra zafarse y el hombre no identificado huye con otro entre burlas de la gente y de quien graba el video.

“Jódete, jódete n***r”, grita quien graba.

COREY JOHNSON your STUPID law is about to be signed by NYC STUPID Mayor it’s time you both take your community input & grab these perps yourself. @IngrahamAngle @RealCandaceO @CoreyinNYC @NYCMayor @TuckerCarlson @JudgeJeanine @w_terrence @charliekirk11 @JCats2013 @kristyswanson pic.twitter.com/lHBqWI89st

— SBA (@SBANYPD) July 11, 2020