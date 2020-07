Buscan al menos $300 millones: A-Rod y JLo convocan a figuras de la NFL y NBA para comprar a los Mets

El deseo del expelotero Alex Rodríguez y la cantante Jennifer López para comprar a los Mets de Nueva York sigue en la mente de ambas personalidades y parece que no se darán por vencidas antes de cumplir su objetivo de tener el control operativo de la franquicia como parte de un ambicioso proyecto que además de contar con un equipo de béisbol incluye explotar a su estadio, el Citi Field, como un inmueble multientretenimiento.

Y en esa misión, A-Rod y JLo han convocado a personalidades tanto de la NFL como de la NBA para buscar más socios que estén dispuestos a invertir su dinero en dicha empresa, una vez que la semana pasada cerrara la primera parte del proceso entre los grupos interesados en adquirir a los Metropolitanos.

.@BUrlacher54, @tkelce, @DeMarcoMurray and @RealDealBeal23 are part of a group of investors who have joined couple Jennifer Lopez and Alex Rodriguez in a bid to buy the Mets. https://t.co/vR6PRBo7TL

— SportsCenter (@SportsCenter) July 13, 2020