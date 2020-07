Cocinan “Canelo” vs. Golovkin 3: “Hay interés de ambos peleadores”, confirmó la promotora de Álvarez

Una de las peleas más esperadas del momento ya se está cocinando: Saúl Álvarez contra Gennady Golovkin. De acuerdo a declaraciones del presidente de la promotora del mexicano, ya hay negociaciones y fecha tentativa para la esperada función.

En entrevista para Sky Sport, Eric Gómez, de Golden Boy Promotions, confirmó que tanto de parte de “Canelo” como de “GGG” hay gran interés por hacer posible esta pelea.

“Ambos se dan cuenta ahora que sus eventos fueron muy exitosos. Para ellos, monetariamente, sería muy beneficioso enfrentarse de nuevo. Los aficionados están muy interesados. Ambas peleas fueron muy cerradas y emocionantes. Ambos están abiertos a disputar la pelea”, aseguró Gómez en entrevista para Sky Sports.

Cabe recordar que ambos pugilistas se enfrentaron por primera vez en el 2017, en una pelea que terminó en empate, por lo que hubo una revancha al año siguiente, donde el mexicano ganó en medio de una gran polémica, ya que su superioridad no fue tan notoria para muchos. A raíz de esto surgió el gran interés de realizar una tercera función, para dejar en claro quién de los dos es el mejor.

