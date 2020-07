El regreso de Bárbara Mori a la pantalla chica con “La negociadora”

La actriz tiene nuevo proyecto en Estados Unidos

A pesar de que a actriz uruguaya, Bárbara Mori aseguró que ahora vive una vida más tranquila, con perfil bajo y alejada de los reflectores, eso no significa que deje de estar creando, de hecho está por estrenar una serie que pasará la plataforma Claro Video.

“Estamos por estrenar La negociadora, que produce Once Once Films y sale en pantalla en Estados Unidos. En la serie soy la mejor negociadora de secuestros de Latinoamérica y me encargo de salvar vidas, me encantó este rol”, comentó en entrevista.

Además añadió. “Me encanta reencontrarme con el productor Manolo Cardona, porque tenemos una amistad de hace muchos años y el guion está muy bien escrito, y sé que les va llegar muy hondo, como me llegó a mí, porque es un personaje que tiene que ver mucho con mi vida y mi filosofía de salir adelante”, añadió.

La actriz se aplicó a hacer su tarea. “Hice un trabajo de mesa con los directores, que son Juancho Cardona y Letxe Ruiz, y me eché un clavado a ver entrevistas de secuestradores, negociadores, vi muchas series al respecto y me empapé un poquito del mundo de la policía y he de confesar que era muy ajena a él…”, dijo.

