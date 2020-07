Empieza el periodo de solicitudes para obtener apoyo económico para pagar la renta en Los Ángeles

A finales de mes de junio el Concejo Municipal de Los Ángeles votó a favor de crear un programa que ayudará a unas 50,000 familias de la ciudad a pagar parte de la renta de la vivienda.

El programa Emergency Rental Assistance Subsidy Program inició su periodo de solicitudes de de ayuda económica este lunes 13 de julio y aceptara peticiones hasta el viernes 17 de julio a la media noche.

Answering your frequently asked questions about help for renters and landlords in L.A.

Applications for the City’s Emergency Rental Assistance program are open today through Friday at 11:59 p.m. You can apply at https://t.co/v6f9i6gg2F or by calling 844-944-1868. pic.twitter.com/FGNfnsUpXV

— MayorOfLA (@MayorOfLA) July 13, 2020