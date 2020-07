Ya no es necesario devolver a IRS pagos de estímulo enviados por error a personas fallecidas

Quienes ya hayan cobrado cheques enviados a familiares muertos sí tendrán que seguir una serie de indicaciones

El Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés) comunicó este viernes que canceló los pagos no cobrados de ayuda económica por coronavirus que había enviado por error a personas fallecidas. Por tanto, quienes hayan recibido un cheque de un familiar que murió antes del que el la agencia enviara su monto –y no lo hayan cobrado- no tendrán que devolverlo.

IRS justifica en su web que los errores se debieron a las prisas por enviar el también conocido como pago de impacto económico (o EIP) con la mayor celeridad posible ante la situación de excepcionalidad que se ha vivido durante la pandemia.

Bajo la Ley Cares, el Congreso aprobó enviar hasta $1,200 dólares a los contribuyentes que hubiesen declarado sus impuestos de 2018 y 2019. Sin embargo, IRS -que se encarga del envío de los pagos- no sabe si una persona que presentó su declaración para los mencionados ejercicios ya ha fallecido y, por consiguiente, también le envió el dinero.

“IRS y la Oficina de Servicios Fiscales (BFS) tomaron medidas para evitar futuros pagos a personas fallecidas. La cancelación de cheques no cobrados es parte de este proceso“, según informó la agencia en la sección de preguntas y respuestas de su sitio web.

El servicio agrega que “BFS ha cancelado los cheques pendientes de Pago de Impacto Económico (EIP) emitidos a destinatarios que pueden no ser elegibles“. Sin embargo, esto no cubre otros muchos casos que requieren acciones.

Si el pago a una persona fallecida se completó -bien por depósito directo o bien cobrando el cheque-, el beneficiario deberá enviar un cheque personal o un giro postal a una instalación de IRS. La agencia federal también ofrece información detallada en su página web.