Algunos sabores de refrescos podrían ser difíciles de encontrar debido la escasez de latas de aluminio

La pandemia del coronavirus ha cobrado una nueva víctima. Mientras los consumidores se abastecen de varios suministros y comestibles, la escasez amenaza al mercado. Se trata de las latas de aluminio que son utilizadas en las bebidas carbonatadas.

Debido a que los fabricante de latas han visto un aumento significativo en la demanda durante los últimos tres meses, están luchando por mantenerse al día después que varias marcas de refrescos populares han registrado escasez, según lo reportó la estación KHOU 11.

La mayoría de las bebidas embotelladas son utilizadas en restaurantes y eventos, pero a medida que los estados implementaron las órdenes de cierre de las economías los negocios cerraron informó el Brevard Times. Fue este el momento en el que los consumidores estadounidenses comenzaron a abastecerse en las tiendas de comestibles de sus bebidas favoritas.

La razón por la que los consumidores prefieren las bebidas enlatadas a las embotelladas es porque son más fáciles de apilar y almacenar. Según la publicación durante el mes de abril la demanda de refrescos en lata aumentó un 30 por ciento.

Cuando un consumidor preguntó a través de la red Twitter el porque tenia problemas para encontrar la Cherry Coke Zero, la compañía respondió explicando: “Estamos registrando una mayor demanda de productos que se consumen en casa y estamos tomando medidas para adaptarnos, estamos trabajando para mitigar el desafío durante este tiempo sin precedentes”. El mensaje continuaba y decía que “apreciamos su lealtad por nuestras bebidas; por favor, sepan que estamos trabajando muy duro para mantener los productos que les gustan ver en los estantes”.

