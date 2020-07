Esta es la razón por la que H-E-B fue calificado como el mejor supermercado en Estados Unidos

La revista Food & Wine nombró a H-E-B el mejor supermercado del país. La cadena de comestibles texana fue una de las primeras en tener una respuesta inmediata ante la pandemia del coronavirus.

Las razones por las que obtuvo este lugar son porque la cadena de supermercados cuenta con “una amplia gama de productos de marca propia de alta calidad y por el programa de entrega en la acera de la tienda”, escribió David Landsel en la publicación.

Relacionado: Expertos revelan cuál es el lugar más peligroso para contagiarse de COVID-19 en un supermercado.

H-E-B superó a grandes nombres como Costco, Trader Joe’s y Whole Foods que ni siquiera figuró en la lista de este año.

Relacionado: Costco podría convertirse en tu tienda de cosméticos favorita.

La cadena de tiendas comenzó a prepararse para la pandemia de coronavirus con semanas de anticipación, logrando comunicarse con los minoristas chinos e inició y revisó su plan de contingencia para la pandemia de la gripe en la que la empresa ha trabajado desde 2005, según lo informó el Texas Monthly. H-E-B se convirtió en la imagen de una empresa preparada para la contingencia mientras los clientes se apresuraban a comprar los productos que ofrecen en sus estantes.

Relacionado: Un hombre perdió su trabajo después de ponerse violento por pedirle usar cubrebocas en un Costco de Florida, el video se hizo viral.

El 12 de febrero se encontró el primer caso de coronavirus en el estado de Texas. Durante el mes siguiente, ciertos productos comenzaron a escasear y el 14 de marzo H-E-B anunció que reduciría el horario de la tienda a 8 a.m. hasta las 8 p.m. Los ejecutivos de la cadena destacan los llamados y capacitación de todos sus empleados para enfrentar circunstancias difíciles.

Let’s talk about how NO STORE DOES MORE THAN @HEB. pic.twitter.com/8KmKcD3422

— Jess Elizarraras (@JessElizarraras) March 23, 2020