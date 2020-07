UFC rompe lazos con peleador alemán debido a su pasado neonazi

El UFC ha cortado la relación profesional que tenía con el peleador alemán Timo Feucht debido a su presunto pasado neonazi.

Según MMA Fighting, la oferta para que el joven de 24 años se enfrentara a Kenneth Bergh el 15 de julio en “Fight Island” fue cancelada después de que se informara a la promoción sobre sus supuestos vínculos neonazis.

Bell Tower News informó que el peso semipesado estuvo involucrado en un ataque en Leipzig, en enero de 2016. Y Feucht fue una de las 215 personas arrestadas por la policía en ese momento.

Meses después fue arrestado nuevamente luego de que un grupo de personas había planeado atacar al grupo de fanáticos antirracistas del BSG Chemie Leipzig.

Feucht debía aparecer en la Serie Contender de Dana White, pero en cambio firmó un acuerdo de múltiples peleas con el UFC.

Timo Feucht has been removed from his originally scheduled fight against Kenneth Bergh on 07/15.

