Hallan cadáver en techo de restaurante McDonald’s en Nueva York

Restos humanos fueron hallados envueltos en una bolsa de plástico esta madrugada en el techo de un restaurante McDonald’s en El Bronx (NYC).

La víctima es un hombre que aún no ha sido identificado.

Una persona que llamó al 911 dijo que sólo medio cuerpo estaba en el techo, según fuentes policiales, aunque las autoridades no pudieron confirmar de inmediato si el cadáver estaba completo o eran sólo partes.

El hallazgo se dio en la parte superior del restaurante en East 149th Street, cerca de Grand Concourse, justo antes de las 6 a.m., dijo la policía.

Los policías buscan imágenes de vigilancia cerca para determinar si el cuerpo fue colocado allí o de alguna manera cayó al techo desde otro lugar.

La oficina del médico forense está investigando la causa de la muerte, reportó New York Post.

Man's corpse found wrapped in plastic bag on roof of NYC McDonald's https://t.co/CVCODOVwlm pic.twitter.com/86CZiDTXg8

— New York Post (@nypost) July 15, 2020