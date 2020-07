Inquilinos marchan para exigir a Legislatura encare crisis de vivienda agravada por COVID-19

Miles de familias de El Bronx claman por la aprobación de tres proyectos de ley para cancelar el alquiler, extender la moratoria de desalojo y volver a alojar a las personas sin hogar

Una coalición de inquilinos de El Bronx que acoge a más de mil familias de clase trabajadora marcharon este miércoles para exigir que la Legislatura Estatal de Nueva York apruebe de forma urgente un paquete de leyes para amparar a los inquilinos de los desalojos y se proteja a las personas sin hogar.

Gran parte de las familias han sido golpeadas por la pandemia de COVID-19, no sólo con la pérdida de sus trabajos sino también con la muerte de uno de sus miembros, que eran quienes generaban ingresos al hogar, y en consecuencia, junto a organizaciones defensoras, elaboraron tres proyectos de ley: El primero crea un fondo cancelar el alquiler durante los meses que dure la pandemia; el segundo extiende la moratoria universal de desalojo, y el tercero pide una acción que garantice el realojamiento a las personas sin hogar.

Los inquilinos, convocados por la organización Community Action for Safe Apartments (CASA), iniciaron la marcha en el 1064 Carroll Place, un edificio actualmente en huelga de alquileres, dijeron que con la acción de este miércoles, inician una campaña que tiene como objetivo instar a los legisladores estatales para que aprueben estos proyectos de ley cuando reinstalen las sesiones en Albany, la próxima semana.

“Este paquete de leyes protegerá a todos los inquilinos del desalojo, cancelará la deuda de alquiler que muchos inquilinos desempleados están acumulando y proporcionará alivio inmediato para volver a alojar a los neoyorquinos sin hogar. Estas medidas son cruciales para garantizar que los neoyorquinos vulnerables puedan recuperarse financieramente de COVID-19”, detalló CASA.

Llaman a cancelar los desalojos

Usando mascarillas en prevención de contagio con el coronavirus y entonando consignas tales como: “Nueva York libre de desalojos”, “cancelen los desalojos”, “paguen la renta” y “vivienda para los desamparados”, los inquilinos marcharon hasta la Corte de Vivienda de El Bronx y luego terminaron con una concentración ante la oficina de la asambleísta estatal Latoya Joyner.

En cada parada, los miembros de CASA contaron sus experiencias durante la pandemia de COVID-19.

“No tenemos suficiente dinero para pagar. El arrendador tiene el poder de demandar a los inquilinos y ni siquiera sabemos cuándo será el fin de esta crisis causada por la pandemia. Exigimos una extensión de la moratoria de desalojo para todos los inquilinos, al menos por un año después del estado de emergencia”, dijo Lorenzo, un líder de inquilinos.

Otro de los inquilinos que sólo se identificó como Florencio, quien con sus vecinos del edificio localizado en el 1050 Carroll Place, marcharon, dijo que esperan que los funcionarios electos de El Bronx los apoyen.

“No podemos dejar que miles de familias que no pueden pagar la renta corran el riesgo de ser desalojadas. Nuestros líderes locales y representantes estatales deben hacerse presente ahora”, dijo Florencio.

Right to Counsel NYC Coalition, una de las organizaciones que promovieron la marcha dijo que sus demandas consistentes en términos de dejar claro que, “la pandemia de COVID-19 no creó la crisis de la vivienda, pero la está empeorando. Para sobrevivir, los neoyorquinos piden que la Legislatura apruebe que se cancele la renta, se prohíban los desalojos y que los desamparados sea realojados en viviendas”.

Minorías víctimas del coronavirus

Muchos inquilinos negros, hispanos y de otras comunidades minoritarias, desempleados en Nueva York, son vulnerables al desalojo y son aplastados por la deuda de alquiler que no pueden pagar. De acuerdo con organización CASA, al mismo tiempo, más de 100 neoyorquinos sin hogar han muerto en el sistema de refugios de la ciudad a causa de COVID-19. Casi 1.300 han dado positivo en los últimos cuatro meses y actualmente hay 77 casos positivos. Esos individuos están siendo monitoreados, aislados y están recibiendo tratamiento.

De acuerdo con cifras de la organización, en los últimos tres meses, más del 50% de los hogares negros en Nueva York se retrasó en el alquiler en comparación con el 6% de los hogares blancos. No es suficiente con detener temporalmente los desalojos, lo que necesitamos es que haya justicia en la vivienda, que en Nueva York haya justicia racial y esté libre de desalojos.

“CASA está buscando soluciones reales por parte nuestros representantes estatales”, reiteró la organización.