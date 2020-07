Kanye West desata burlas tras abandonar sus intenciones de ser presidente de Estados Unidos

Hace dos semanas Kanye West anunció su candidatura presidencial. El rapero dijo que correría por la presidencia de Estados Unidos en las elecciones de noviembre 2020. Sin embargo, parece que toda su iniciativa ha llegado a su fin, debido a la falta de apoyo, por esta razón el esposo de Kim Kardashian se despide de la presidencia y hoy se convierte así en la burla de todos en Twitter.

Se sabe que una de las posibles razones que han llevado a Kanye a la renuncia es el resultado de las encuestas, ya que el resultado arrojó que sólo el 2% de los ciudadanos le darían su voto.

Incluso Anthony Scaramucci, ex director de Comunicaciones de la Casa Blanca, ha reaccionado con ironía ante la noticia. Sobre todo por que ahora todos saben que él y Kanye tienen algo en común…

According to my calculations @kanyewest ’s presidential aspirations lasted one full Scaramucci

REPORT: Kanye West hired a 180-person presidential campaign staff and now they’ve been told “he’s out” https://t.co/45rnQn6C3H

Hoy también todo esto se esclareció gracias al portal Just Jared. Dicho medio contactó a Steve Kramer, uno de los miembros de su equipo de campaña, y este ha sido claro al decir: “Se ha acabado”.

A Kramer también se le preguntaron las razones por las cuales Kanye había decidido renunciar a su candidatura, y sobre esto dijo: “Te lo haré saber en cuanto haya dejado todo cerrado aquí… No tengo nada bueno o malo que decir sobre Kanye. Todo el mundo sabe que es su decisión personal y por qué razón toma esas decisiones”.

Continuó: “Presentarse como presidente tiene que ser una de las cosas más duras para alguien que esté a ese nivel… Cualquier candidato que se presenta a la presidencia por primera vez pasa por estos altibajos”.

Cabe señalar que Kanye West aún no se ha pronunciado al respecto, pero Kramer asegura que en cuestión de horas el rapero podría hacer oficial su retiro.

Kanye West has dropped out of the US Presidential Race after attempting to get his name added to the ballots in Florida.

This comes just two weeks after the rapper announced he would be running.

🔗: https://t.co/LTPBz6XNkU pic.twitter.com/HKiyxMHzw9

— Pop Crave (@PopCrave) July 15, 2020