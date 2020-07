Myrka Dellanos vence una enfermedad que podría haberle hecho perder la vida a raíz de un infarto 

La mamá de Alexa Dellanos se sometió a un control riguroso ya que su enfermedad es hereditaria

A Myrka Dellanos los doctores le detectaron, hace varios años, diabetes tipo 2. Myrka cuenta que se dio cuenta de todo esto, junto cuando, por un tiempo, vivió un aumento de peso. Dellanos aumentó alrededor de 25 libros, ella cree que esto pudo haber sido por ansiedad, ya que en ese momento estaban pasando muchas situaciones en su vida, y además estaban teniendo algunos problemas porque se le estaban olvidando las cosas. “Fui al médico, me hicieron todos los exámenes“, contó la mamá de Alexa Dellanos, según reportó la revista People.

La conductora de televisión y ahora estrella de Telemundo en Al Rojo Vivo con María Celeste Arrarás, recuerda que cuando recibió la noticia se quedó en shock. “La doctora me dijo que tenía diabetes: ‘Si tú no controlas esto, puedes morir de un ataque al corazón’”. La noticia de inmediato la hizo asumir que debía tomar medicina y tener una nueva dieta.

Dicho medio también expone que este tipo de diabetes suele ser hereditaria, así lo ha confirmado también la Organización Mundial de la Salud (OMS), y es que este tipo de enfermedad también es conocida como diabetes no insulinodependiente o del adulto.

Myrka Dellanos ha revelado cómo se trató para esta enfermedad, por la cual también se sometió a mucho ejercicio: “Dejé de comer todo tipo de carbohidratos y azúcar, y me dediqué todo un año a comer vegetales, corté la carne roja”. En la actualidad Myrka es vegana.

La mamá de la sexy Alexa Dellanos, que también es vegana, contó que en el año 2017 la doctora le confirmó que ya no padecía diabetes. “Ya no tienes que usar la máquina porque ya no tienes diabetes. Tu sistema siempre va a estar predispuesto, pero en este momento no tienes”, le dijo su doctora, según recuerda la antigua estrella de Univision.