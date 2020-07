Para el deportista con el contrato más jugoso de la historia, el activismo puede ser más importante que el dinero

Patrick Mahomes se sumó a la campaña de jugadores de la NFL para alzar la voz contra el racismo

Hace unos días, el quarterback de los Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes firmó un histórico contrato para las ligas profesionales en los Estados Unidos, luego de llegar a un acuerdo para tener una extensión con el equipo por 10 años y $450 millones de dólares, cantidad que incluso podría superar los $500 millones por bonos e incentivos.

Sin embargo, a pesar de posicionarse como el deportista mejor pagado del momento, Mahomes aseguró que tener los reflectores de la popularidad y aprovechar esa plataforma para enviar el mensaje adecuado es más importante que cualquier contrato multimillonario.

Patrick Mahomes, artífice para que los Chiefs ganaran un Super Bowl por primera ocasión en 50 años, relató en entrevista para la revista GQ que aceptó participar hace poco más de un mes en un video junto a otros jugadores de la NFL para alzar la voz en el combate al racismo a raíz del caso George Floyd y el movimiento “Black Lives Matter”.

'We will not be silenced': NFL players send powerful message to league pic.twitter.com/NUCTOBYizc — The Black Detour (@theblackdetour) June 5, 2020

“Entiendo que mi papel en el vídeo es una gran parte del mismo”, explicó Mahomes, a pesar de que en esos momentos estaba negociando su multimillonario contrato. “Pensaba que esto era lo suficientemente importante y que era algo que había que decir. No era algo que pudiera dejar pasar de largo por preocuparme por mi próximo contrato, porque necesitaba usar mi plataforma para ayudar. A veces no se trata de dinero. No se trata de la fama. Se trata de hacer lo que es correcto“, agregó.

En dicho video aparecen figuras de la talla de Odell Beckham Jr., Deshaun Watson, Ezekiel Elliott y Saquon Barkley, quienes grabaron un mensaje para abordar el tema del racismo sistémico en los Estados Unidos, además de hacerle ver a la NFL que es un error de silenciar a sus jugadores para que no protesten pacíficamente.

Mahomes, hijo de padre afrodescendiente y madre blanca, al igual que sus compañeros, ha tenido que luchar con estigmas y señalamientos. “Siempre he tenido la confianza y creído en lo que soy. He sabido que soy negro. Y estoy orgulloso de ser negro. Y también estoy orgulloso de tener una madre blanca. Estoy orgulloso de quien soy. Y siempre he tenido esa confianza en mí mismo”, destacó.

