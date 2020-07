“Quiero que mi hija sepa que soy una mujer decente”, dijo Alicia Machado con lágrimas en los ojos

View this post on Instagram

Estamos tú y yo así como siempre tú y yo! Vamos a pasar a 6to grado, vamos a seguir echándole ganas a la escuela 🏫 tú puedes eres La Niña más inteligente y buena del universo ! Y yo soy tu aliada let’s do it ! #homeschool #motherslove❤️ #positivevibes @miamischools @miamidadecounty @miamisup @mamissolasoficial