Tres mujeres arrestadas por atacar a empleadas de Spirit en aeropuerto de Florida

Autoridades en Fort Lauderdale arrestaron a tres mujeres por atacar a empleadas de Spirit Airlines en una sala de espera del aeropuerto de esa ciudad.

Un video publicado en Instagram muestra cuando las mujeres comienzan a arrojar objetos a las empleadas después de un anuncio de retraso en un vuelo con destino a Philadelphia. En un momento, una de las implicadas cruza el perímetro que las separaba del mostrador y se lanza sobre una de las asistentes de la aerolínea. Varias personas intentan intervenir mientras se observan golpes y patadas.

A delayed flight is no reason to assault anyone even if it’s spirit airlines. Now you got federal charges for what?? pic.twitter.com/AZHemGJT7P

