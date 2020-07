Disparos y sangre después de una fiesta de Kylie Jenner, Megan Thee Stallion salió herida

De momento los hechos no han sido del todo aclarados, parece tratarse de una emboscada directa hacía Megan, pero ella aún no ha presentado ninguna denuncia

En vista de los rumores que están circulando sobre los acontecimientos que tuvieron lugar el pasado fin de semana, Megan Thee Stallion ha querido aclarar ahora cómo acabó en el hospital en la madrugada del domingo y poner así en contexto el vídeo difundido por el portal TMZ, en el que se la puede ver saliendo de un coche con las manos en alto y el pie ensangrentado por orden de la policía.

Según ha explicado en Instagram, esa noche sufrió varias heridas de bala durante un atentado contra su persona que tenía como único objetivo “herirla”. “No me arrestaron, los agentes de policía me llevaron al hospital donde me sometí a cirugía para que retiraran los casquillos de bala”, ha aclarado en un comunicado.

Afortunadamente, se espera que la artista se recupere por completo y esta traumática experiencia ha acabado siendo una lección muy útil que ha servido para “abrirle los ojos” y que se dé cuenta de que debe “proteger” mejor su “energía”.

Por el momento no ha aclarado quién apretó el gatillo y las autoridades han asegurado que no denunció en ningún momento haber sido víctima de un crimen.

El incidente habría ocurrido tras una fiesta organizada por Kylie Jenner en la piscina de su mansión. Esa misma noche la policía dio el alto al vehículo en que viajaba Megan con el rapero Tory Lanez. Al parecer, el coche coincidía con la descripción de otro que se había visto involucrado en un tiroteo en Hollywood Hills según varios testigos.

Lanez fue arrestado junto a varias personas más por posesión ilegal de un arma de fuego y puesto en libertad bajo fianza ese mismo día.