Es tan fanático de la fotografía que no creerás el nombre que le puso a sus 3 hijos

Ravi Hongal es un hombre originario de Belgaum, en India, el cual ha cobrado fama internacional luego de que su afición por la fotografía le ha llevado a hacer cosas inimaginables.

De acuerdo a la información difundida por el India Today, Ravi sintió atracción por la fotografía desde que era niño, por lo que solía visitar paisajes rurales para poder retratarlos.

Actualmente, el hombre tiene 49 años y su gusto por la foto ha escalado a tal grado que ha destinado cerca de 7 millones de rupias (unos $930,000 dólares) en la fachada de su casa para que esta parezca como una cámara de fotos instantánea.

Ravi Hongal a #photographer from Belgaum in #Karnataka built a camera-shaped home. And that's not all,he has even named his three sons, #Canon, #Nikon and #Epson. Anything for the love of #photography !

📸: Internet @NikonIndia @adityadickysin @agacorbett @anandmahindra pic.twitter.com/GH5VLrJcPg

— Vaibhav Singh,IFS (@VaibhavSinghIFS) July 13, 2020