Marcus Rashford recibirá doctorado honorario por alimentar a niños desfavorecidos

El jugador del Manchester United es el más joven en recibir tal reconocimiento

A sus 22 años de edad, Marcus Rashford, la joya del Manchester United será distinguido con el título de doctor honorario por parte de la Universidad de Mánchester, que determinó que sus labores altruistas para ayudar a niños necesitados durante la pandemia deben ser reconocidas con el honor más alto que puede otorgar la institución educativa.

La ayuda que el futbolista aportó fue de 27 millones de dólares, que reunió gracias a una campaña que le propuso al gobierno, en conjunto con la fundación FareShare, para ayudar a alimentar a niños que lo necesitaban durante la pandemia. El resultado fue que permitieron que cerca de 3 millones de niños reclamaran vales de comida escolar gratis en las vacaciones de verano de Inglaterra, durante la complicada situación que se vivía.

📜 A class above.@MarcusRashford will receive an honorary degree from @OfficialUoM for his incredible campaign against child poverty ❤️#MUFC — Manchester United (@ManUtd) July 15, 2020

“Todavía tenemos un largo camino por recorrer en la lucha para combatir la pobreza infantil en este país, pero recibir el reconocimiento de tu ciudad significa que vamos en la dirección correcta, y eso es mucho”, expresó el artillero en entrevista para la BBC.

BREAKING: Marcus Rashford will become youngest recipient of an Honorary Doctorate from University of Manchester later this summer, for his campaign against child poverty. Previous recipients include Sir Alex Ferguson and Sir Bobby Charlton #MUFC pic.twitter.com/Guue254Tfb — BBC RM Sport (@BBCRMsport) July 15, 2020

Rashford será el jugador más joven en obtener esta distinción, que también la han recibido en su momento Sir Alex Ferguson y Sir Bobby Charlton, dos leyendas de los Red Devils.

Rashford declaró que cuando recibió esta noticia fue “un día de orgullo para mí y para mi familia. Cuando miras los grandes nombres que han recibido este doctorado en el pasado, es humillante”, aseveró con humildad.