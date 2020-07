T-Mobile presenta su Un-carrier: Scam Shield para protegerte de llamadas fraudulentas

La empresa de telecomunicaciones T-Mobile lanzó su Un-carrier: Scam Shield, la más reciente innovación para combatir las llamadas fraudulentas y las robollamadas no deseadas con una serie de soluciones audaces e inigualables que protegen gratis a sus

El Un-carrier: Scam Shield funciona para clientes de T‑Mobile, Metro by T‑Mobile y Sprint de manera gratuita mientras que otras compañías cobran por servicios similares.

Las llamadas fraudulentas y las robollamadas no deseadas constituyen la queja número 1 presentada ante la FCC, con un costo para personas que viven en Estados Unidos superior a $10 billones de dólares al año.

Ante la pandemia y la crisis económica los estafadores se aprovechan de los crecientes temores en materia de salud y economía de los consumidores.

🚫🤖📲 #ScamShield is built into the CORE of our network. And with new threats appearing daily.. our network defenses are updated EVERY 6 MINUTES! Scammers can evolve, but as they’re finding out, so do we!

— Neville (@NevilleRay) July 16, 2020