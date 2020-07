Travell Mazion, promesa del boxeo, muere en accidente automovilístico y Oscar de la Hoya manda sus condolencias

El boxeo estadounidense está de luto, pues la mañana de este jueves se dio a conocer el sensible fallecimiento de Travell Mazion tras sufrir un accidente automovilístico en Texas la noche del miércoles.

Al enterarse de la noticia, la familia del púgil recibió las condolencias de varios personajes del mundo del boxeo entre ellos Oscar de la Hoya, quien mediante la cuenta de twitter de Golden Boy, se refirió al boxeador como alguien carismático que emocionaba a los fans.

We at Golden Boy are deeply saddened by the tragic passing of @black_magic92. He was a kind, charismatic young man who lit up every room he walked into and brought excitement to fans inside the ring. We send our heartfelt prayers and thoughts to his family. May he R.I.P. 🙏🕊️ pic.twitter.com/CLmkU7lkf9

