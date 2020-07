Video grabó a hispano hiriendo gravemente a ex novia y su bebé en plena calle de Nueva York

Una mujer y su bebé fueron atacados cuando paseaban por una calle de El Bronx (NYC) y, según la evidencia gráfica, el atacante habría sido Carlos González, un ex novio de la víctima.

El ataque brutal volteó por completo el coche del bebé, quien fue hospitalizado junto a su madre de 21 años. La mujer no identificada sufrió además varias puñaladas.

Sucedió el martes alrededor de las 7:11 p.m. en la avenida Sedgwick en Kingsbridge, indicó ABC News. Todo fue grabado por una cámara de seguridad y NYPD está buscando a González (25) como sospechoso.

La policía dice que la mujer de 21 años caminaba mientras empujaba a su hijo en el coche. Durante una discusión, González supuestamente la agarró por la espalda y el cuello y la tumbó en la acera. Luego la apuñaló varias veces antes de huir.

No está claro si él es el padre del bebé. Se le describe con una tez mediana, aproximadamente 5’10” de altura, ojos marrones, un peso de 140 libras y largo cabello negro con trenzas.

Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

