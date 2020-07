Inundaciones en Lincoln Tunnel desataron pánico de ahogamiento entre conductores de Nueva York y Jersey

Las redes se inundaron literalmente ayer, con alertas y videos entre usuarios comentando unos brotes de agua dentro del muy transitado Lincoln Tunnel, entre Manhattan y Nueva Jersey, y algunos llegaron a temer que el río Hudson estaba entrando a la estructura subacuática.

Un video publicado el miércoles por el usuario Anthony Consiglio muestra el agua fluyendo copiosamente a lo largo de una pasarela y hacia el asfalto en el túnel.

Su voz afirma que estaba “bastante seguro” de que se trataba de una escena fílmica. La publicación supera ya 2.5 millones de reproducciones.

Horas antes, el martes en la noche la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey (PANYNJ) había informado de una ruptura de la tubería de agua en una sala de instalaciones.

Desde entonces, el problema se ha solucionado, y toda el agua de la ruptura se ha bombeado normalmente, acotó Pix11.

No, that wasn’t the Hudson River leaking into the Lincoln Tunnel as anxious commuters sat in their cars fearing the worst.​ https://t.co/DAYAZEFs40

— FOX 32 News (@fox32news) July 16, 2020